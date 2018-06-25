شؤون فلسطينية

قراقع: 924 أسيراً ملتحقون بالجامعات الفلسطينية، 36 منهم بدرجة الماجستير

قراقع: 924 أسيراً ملتحقون بالجامعات الفلسطينية، 36 منهم بدرجة الماجستير
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، أن استمرار العملية الاكاديمية والثقافية في سجون الاحتلال ومثابرة واصرار الأسرى على مواصلة التعليم الجامعي والثانوني، رغم ظروفهم القاسية والصعبة، هو انجاز وطني وتحدي لواقع السجن وإجراءات الاحتلال التعسفية، والتطلع الى المستقبل والحياة.

وأشار قراقع خلال احتفال بتسلم شهادة البكالوريوس تخصص حاسوب لوالدة الأسير محمد زواهرة المحكوم بالسجن المؤبد والذي اكمل تعليمه داخل السجن في جامعة القدس المفتوحة، وافتتاح جدارية الوفاء للأسرى في قرية المعصرة، إلى أن عدد الاسرى الملتحقين في الجامعات الفلسطينية خاصة جامعتي القدس المفتوحة وأبو ديس بلغ 924 اسرى منهم 888 تخصص بكالوريوس، و36 ماجستير، فيما سجل لهذا العام 2018 (900) اسير لامتحان الانجاز، اضافة الى الدورات الثقافية والقانونية العديدة التي يقوم بها الاسرى داخل السجون.

وشكر وزارة التربية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات على تعاونهم ودعمهم للعملية التعليمية في السجون وتمكين الاسرى من مواصلة تعليمهم وتوفير كل الامكانيات لإنجاح العملية التعليمية.

وقام قراقع ووفد من هيئة الاسرى وجميعة الاسرى المحررين ونادي الاسير بزيارة عائلة الاسير فادي مرتجى المحكوم بالسجن 16 عام في قرية الخضر في بيت لحم.

أخبار ذات صلة

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال

شاهد: كشوف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً

شاهد: كشوف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً

النيابة العامة توقف شخصًا بتهمة سوء معاملة الحيوانات

النيابة العامة توقف شخصًا بتهمة سوء معاملة الحيوانات

0404: فلسطينيون اجتازوا السياج الفاصل وسيطروا على معدات للجيش الإسرائيلي

0404: فلسطينيون اجتازوا السياج الفاصل وسيطروا على معدات للجيش الإسرائيلي

سلطة النقد تستبدل العملة التالفة وتُدخل الفكة إلى قطاع غزة

سلطة النقد تستبدل العملة التالفة وتُدخل الفكة إلى قطاع غزة

أولمرت: ارتكبنا خطأ بأننا أبقينا حماس في السلطة عام 2009

أولمرت: ارتكبنا خطأ بأننا أبقينا حماس في السلطة عام 2009

قناة إسرائيلية: إدارة ترامب جمدت مساعداتها المدنية للسلطة الفلسطينية

قناة إسرائيلية: إدارة ترامب جمدت مساعداتها المدنية للسلطة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي &#34;عبيدات&#34; محاولة لإسكات الحقيقة

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي "عبيدات" محاولة لإسكات الحقيقة

الهباش: حكومة الاحتلال تسير وفق نهج &#34;من أمن العقاب أساء الأدب&#34;

الهباش: حكومة الاحتلال تسير وفق نهج "من أمن العقاب أساء الأدب"

دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية

دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية

عواد: البدء ببناء مستشفى الرئيس عباس بتكلفة تُقدّر بـ 20 مليون دولار

عواد: البدء ببناء مستشفى الرئيس عباس بتكلفة تُقدّر بـ 20 مليون دولار

السفير ذياب اللوح يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى &#34;زايد التخصصي‎&#34; بالقاهرة

السفير ذياب اللوح يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى "زايد التخصصي‎" بالقاهرة

ادعيس يدعو للرباط بالمسجد الإبراهيمي رداً على اقتحام وزير إسرائيلي له

ادعيس يدعو للرباط بالمسجد الإبراهيمي رداً على اقتحام وزير إسرائيلي له

منوعات

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

هجوم شرس على صاحب أغنية &#34;3 دقات&#34; بسبب سلوكه بعد وفاة والده

هجوم شرس على صاحب أغنية "3 دقات" بسبب سلوكه بعد وفاة والده

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

عربي

جعجع: أهنئ العالم الإسلامي بالسعودية الجديدة

جعجع: أهنئ العالم الإسلامي بالسعودية الجديدة

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة