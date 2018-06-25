شؤون فلسطينية

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص: إنه "رغم تفاقم وخطورة الوضع المائي، فقد شهدت بلادنا عملا متسارعا ومدروسا للوصول بخدمات المياه والصرف الصحي إلى كافة التجمعات، وارتكزت جهودنا على تطوير المصادر البديلة للمياه وفق مبادئ الإدارة المتكاملة".

واستعرضت رصاص في كلمة لها نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال إطلاق فعاليات منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، مساء اليوم الاثنين، في رام الله، أبرز المشروعات المائية في هذا المجال، ومنها إنشاء محطة معالجة المياه العادمة غرب نابلس، وافتتاح مشروع محطة معالجة المياه في أريحا، واستكمال إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الجديدة في شمال غزة وشرق نابلس، وتوسعة محطة تحلية مياه البحر المحدودة الكمية في دير البلح، وافتتاح محطة تحلية محدودة الكمية أيضا في خان يونس، والعمل على إنشاء محطة تحلية محدودة أيضا في وسط وجنوب غزة، كما ويتسارع العمل حاليا في مشروع محطة المعالجة في الخليل، إضافة لتنفيذ مشاريع أخرى في الضفة الغربية للمياه والصرف الصحي للتخفيف من أزمة التجمعات الفلسطينية من الموازنة الحكومية".

وحضر منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكولدريك، وممثل جامعة الدول العربية حمو العمراني، ونائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ميجيل جارسيا، إضافة الى عدد من الوزراء وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وقادة المؤسسة الأمنية، والشخصيات الرسمية وممثلي الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية.

وأضافت رصاص: "لقد تابعنا أيضا تنفيذ المشاريع في قطاع غزة ضمن توجهاتنا لاحتواء التلوث والتصدي للوضع الإنساني المتدهور فيه، حيث بدأت سلطة المياه، أولى الخطوات العملية للمباشرة ببناء محطة التحلية المركزية في غزة، التي حشدنا أكثر من 80% من التمويل اللازم لها، أشكر الدول والمنظمات المانحة الداعمة لهذا المشروع، وأحيي شركاءنا فيه، وعلى رأسهم، بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإسلامي".

وتابعت: "لقد اتبعت إسرائيل سياسة التقليص والحرمان من حقوقنا المائية، حيث تسيطر على أكثر من 85% من مصادرنا المائية، فيما يحرم أصحاب الأرض منها، ويتجاوز استهلاك المستوطن الإسرائيلي سبعة أضعاف مما هو متاح للمواطن الفلسطيني، وتشكل لجنة المياه المشتركة، أحد أهم العقبات التي تحول دون تطوير قطاع المياه، بسبب تعطل أعمالها وربط الموافقة على مشاريعنا بالموافقة على مشاريع تخص المستوطنات الإسرائيلية، هذا إلى جانب هدم الآبار أو حتى منع إقامتها من الأساس، يأتي كل هذا، في إطار سياسة ممنهجة لمنع وتقويض وصولنا إلى ثرواتنا الطبيعية، التي هي مقدرات الشعب ومقومات الدولة، بل وأحد أبرز عوامل سيادتها واستقلالها".

وقالت المستشارة رصاص: "يشرفني أن أشارك معكم في هذا المنتدى العلمي الواعد الذي به ننقل فلسطين إلى حيز تستطيع فيه التفاعل مع أحدث التقنيات والممارسات في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فنحن نرى في هذا المنتدى، فرصة سانحة، لتوسيع العمل الدولي المشترك والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية التي نتعرف اليوم على جانب مهم منها".

وحيّت رصاص، نيابة عن رئيس الوزراء، الحضور الرفيع من الخبراء والباحثين والأكاديميين من فلسطين وضيوفها الكرام، واعربت عن اعتزازها بهذه الشراكة النوعية المتميزة والتنسيق العربي والدولي، وقالت: إن "الأزمة المائية التي تتهددنا جميعا تتطلب منا أعلى مستويات التضامن والدعم".

واشارت رصاص الى أن عقد هذا المنتدى "يكتسب أهمية مضاعفة في فلسطين، فهي لا تواجه كباقي دول العالم التحديات المناخية والبيئية وأخطار شح المياه، بل وتتصدى أيضا لهيمنة الاحتلال الإسرائيلي على أحواضنا الجوفية ومصادرنا المائية، ومصادرته لحقنا في التمتع بها واستغلالها، ووضعه العراقيل أمام تنفيذ مشاريع

المياه والصرف الصحي، وبالتالي فقد تزايد العجز في المياه وتراجعت حصة الفرد الفلسطيني من المياه عن المعدلات التي يوصى بها عالميا، وفي هذا الإطار، يعتبر "منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه"، نافذة هامة لنقل تجربة فلسطين كدولة تسعى للنمو والنهوض والتطور، بالرغم من كونها واقعة تحت الاحتلال، وفي منطقة جغرافية تتعاظم فيها التحديات".

وأوضحت: "نلتقي اليوم بكم على أرض فلسطين، وكثير من المعاناة والألم والقهر يحاصرها، فإسرائيل، تواصل فرض مخططاتها في تهجير واقتلاع شعبنا في القدس ومحيطها وفي الأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وتتعمد قتل الأبرياء العزل من أبناء شعبنا، حيث قتلت قواتها، منذ اعلان ترمب، مئة وسبعة وسبعين فلسطينيا، منهم ثلاث سيدات واثنان وعشرون طفلا، وهدمت أكثر من مئتي منزل ومنشأة منذ بداية هذا العام، هذا وتعتبر اعتداءات المستوطنين الأكثر عنفا منذ ثلاثة أعوام".

وقالت مستشارة رئيس الوزراء: "أشكركم جميعا على تنظيم وحضور وإثراء هذه الفعالية الهامة، التي نكرس من خلالها حقنا التاريخي في هذه الأرض وما عليها وفيها من موارد، وأسجل اعتزازي بفريق وطواقم سلطة المياه الذين يبذلون قصارى جهودهم لضمان استدامة وجودة خدمات المياه والصرف الصحي".

واختتمت رصاص: "نؤكد لكم على أننا سنتمكن من تحرير قطاع المياه من كافة المعيقات التي تعترضه فقط بزوال الاحتلال الإسرائيلي ولجم انتهاكاته، وإن التنمية الشاملة ستكون دائما مستحيلة في ظل استمرار ممارساته القمعية والعنصرية التي تحيط عملنا المؤسسي والتنموي".

أخبار ذات صلة

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

قراقع: 924 أسيراً ملتحقون بالجامعات الفلسطينية، 36 منهم بدرجة الماجستير

قراقع: 924 أسيراً ملتحقون بالجامعات الفلسطينية، 36 منهم بدرجة الماجستير

شاهد: كشوف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً

شاهد: كشوف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً

النيابة العامة توقف شخصًا بتهمة سوء معاملة الحيوانات

النيابة العامة توقف شخصًا بتهمة سوء معاملة الحيوانات

0404: فلسطينيون اجتازوا السياج الفاصل وسيطروا على معدات للجيش الإسرائيلي

0404: فلسطينيون اجتازوا السياج الفاصل وسيطروا على معدات للجيش الإسرائيلي

سلطة النقد تستبدل العملة التالفة وتُدخل الفكة إلى قطاع غزة

سلطة النقد تستبدل العملة التالفة وتُدخل الفكة إلى قطاع غزة

أولمرت: ارتكبنا خطأ بأننا أبقينا حماس في السلطة عام 2009

أولمرت: ارتكبنا خطأ بأننا أبقينا حماس في السلطة عام 2009

قناة إسرائيلية: إدارة ترامب جمدت مساعداتها المدنية للسلطة الفلسطينية

قناة إسرائيلية: إدارة ترامب جمدت مساعداتها المدنية للسلطة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

انطلاق أعمال منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال

رصاص: نوصل خدمات المياه لكافة التجمعات ونتصدى لهيمنة الاحتلال

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي &#34;عبيدات&#34; محاولة لإسكات الحقيقة

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي "عبيدات" محاولة لإسكات الحقيقة

الهباش: حكومة الاحتلال تسير وفق نهج &#34;من أمن العقاب أساء الأدب&#34;

الهباش: حكومة الاحتلال تسير وفق نهج "من أمن العقاب أساء الأدب"

دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية

دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية

عواد: البدء ببناء مستشفى الرئيس عباس بتكلفة تُقدّر بـ 20 مليون دولار

عواد: البدء ببناء مستشفى الرئيس عباس بتكلفة تُقدّر بـ 20 مليون دولار

السفير ذياب اللوح يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى &#34;زايد التخصصي‎&#34; بالقاهرة

السفير ذياب اللوح يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى "زايد التخصصي‎" بالقاهرة

ادعيس يدعو للرباط بالمسجد الإبراهيمي رداً على اقتحام وزير إسرائيلي له

ادعيس يدعو للرباط بالمسجد الإبراهيمي رداً على اقتحام وزير إسرائيلي له

منوعات

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

هجوم شرس على صاحب أغنية &#34;3 دقات&#34; بسبب سلوكه بعد وفاة والده

هجوم شرس على صاحب أغنية "3 دقات" بسبب سلوكه بعد وفاة والده

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

عربي

جعجع: أهنئ العالم الإسلامي بالسعودية الجديدة

جعجع: أهنئ العالم الإسلامي بالسعودية الجديدة

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة