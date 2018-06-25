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شؤون فلسطينية

دنيا الوطن تنشر كشوفات المسافرين عبر معبر رفح غداً وآلية السفر

دنيا الوطن تنشر كشوفات المسافرين عبر معبر رفح غداً وآلية السفر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت داخلية غزة عن أن السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للحافلة التاسعة من الكشف المعلن يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى الحافلات (الجوازات المصرية والأولى والثانية)، من الكشف الجديد.

ودعت الوزارة في تصريح مقتضب المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غدًا الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وطالبت الوزارة المسافرين في باقي الحافلات بانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 59 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 110، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

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