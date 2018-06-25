النيابة العامة توقف شخصًا بتهمة سوء معاملة الحيوانات

رام الله- دنيا الوطنأوقفت نيابة الجرائم الاقتصادية المتهم (أ. م)، وذلك بعد قيامه بالتنكيل بحيوان (عِجِل) قبل وأثناء ذبحه، وانتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الحادثة.وقالت النيابة: نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أوقفت المذكور، بتهمة "سوء معاملة الحيوانات"، حيث تم ذلك، بتوجيهات من النائب العام أحمد براك، مؤكدة أن الحادثة تُخالف نصوص القانون والمبادئ العامة للإنسانية، وإسناد تهمة ذبح وسلخ الحيوانات خارج المسلخ، وبدون اختصاص من قبل الطبيب البيطري المتخصص خلافاً لأحكام المادة 71 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وكذلك مخالفة التعليمات الفنية الإلزامية خلافاً لإحكام المادة 27 مقرة 2 من قانون حماية المستهلك.وختمت النيابة بيانها قائلة: "وعليه فقد قرر وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية، توقيف المتهم تمهيدًا لمحاكمته".