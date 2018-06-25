شاهد: "تالين أبو حنا" عربي من الناصرة تحّول لأنثى وتُوج بلقب ملكة جمال المتحولين

ترشحت تالين أبو حنا، عربية من مدينة الناصرة، تبلغ من العمر (23 عاماً)، لأول مرة منذ بدء منافسة ملكة جمال إسرائيل، للتنافس على لقب ملكة الجمال لعام 2018، وذلك بعد أن فازت بلقب ملكة جمال المتحولين جنسيًا لعام 2016.تقول تالين: "إسرائيل سمحت لنا وسمحت لي كعربية مسيحية من الناصرة، أن أضع حدًا للصراع بين نفسي وجسدي، وإذا استطاعت إسرائيل مصالحتي مع نفسي، فإنها قادرة على صنع السلام".وأضافت: "إنني حلمت دائماً، أن أشارك في مسابقة ملكة الجمال، وكنت أفكر أنه بعيد المنال، وها هو يتحقق، نحن نعيش في دولة ديمقراطية، لكن في دول الجوار كان من الممكن أن أتعرض للقتل".أما عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العرب، فلم يتقبل أي منهم "تالين أبو حنا" وتصرفاتها، فيقول محمد: "هذا قرف عيب شو هالمستوى إلّي وصلنا إلو ذكر يحول حالو لأنثى، ولك قرف إلّي يقرفك الله لا يسامحك بهدلتنا أو عزرت على الشعب العربي بين اليهود".أما منى فأضافت: "هاي قلة زوق، الله يلعنك سودت بوجهنا بين العرب واليهود، حسبي الله عليك ونعم الوكيل".