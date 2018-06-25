0404: فلسطينيون اجتازوا السياج الفاصل وسيطروا على معدات للجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (0404) الإسرائيلي، بأن أربعة شبان فلسطينيين، تمكنوا من اجتياز السياج الفاصل، مع قطاع غزة، ودخلوا إلى مناطق في غلاف غزة، قبل أن ينسحبوا مرة أخرى.
وقال الموقع في خبر عاجل: تمكن هؤلاء الفلسطينيون الأربعة، من السيطرة على معدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، ثم انسحبوا باتجاه القطاع.
زعم موقع (0404) الإسرائيلي، بأن أربعة شبان فلسطينيين، تمكنوا من اجتياز السياج الفاصل، مع قطاع غزة، ودخلوا إلى مناطق في غلاف غزة، قبل أن ينسحبوا مرة أخرى.
وقال الموقع في خبر عاجل: تمكن هؤلاء الفلسطينيون الأربعة، من السيطرة على معدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، ثم انسحبوا باتجاه القطاع.
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