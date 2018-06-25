سلطة النقد تستبدل العملة التالفة وتُدخل الفكة إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: إن الجهود المكثفة، والتي تم بذلها مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم، أثمرت عن استبدال التالف من العملات المختلفة في قطاع غزة.وأوضح الشوا في تصريح مساء اليوم، الاثنين، أنه تم استبدال ما مجموعه 155 مليون شيكل، و4.3 مليون دولار، و1.1 مليون دينار واستبدالها بفئات حسب احتياجات المواطنين في قطاع غزة.وأشار إلى قيام سلطة النقد بإدخال 15 مليون دولار، والعملة المعدنية من فئة النصف شيكل إلى قطاع غزة.