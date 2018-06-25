أولمرت: ارتكبنا خطأ بأننا أبقينا حماس في السلطة عام 2009

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن أشد ما يندم عليه إبان توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل قبل استقالته ودخوله السجن، هو "عدم إخراج حركة حماس من السلطة في غزة عام 2009".وقال أولمرت في اللقاء التلفزيوني مع قناة (i24News): "لم نكمل عملية (الرصاص المصبوب)، حيث كان يومها بالإمكان إزالة حماس من غزة في ذلك الوقت، وكان عدم القيام بذلك خطأ فادحاً وموقفاً غير مقبول من وزيري الجيش والخارجية في ذلك الوقت، عندما قالا: إن إكمال المهمة سيخلق أضراراً فادحة داخلية في إسرائيل.وأضاف: "نتيجة لهذا الخطأ، حركة حماس تعافت، وأصبحت أقوى مما كانت عليه، وبات من المستحيل الآن إزالة حماس من غزة".يذكر، أن إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة عام 2009، أطلقت عليها اسم (الرصاص المصبوب)، عندما كان أولمرت، يشغل منصب رئيس الوزراء.