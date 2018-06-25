دولي

وصول الأمير ويليام إلى تل أبيب في زيارة رسمية

وصول الأمير ويليام إلى تل أبيب في زيارة رسمية
الأمير ويليام
رام الله - دنيا الوطن
وصل الأمير ويليام، إلى تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار جولته الشرق أوسطية، حيث يزور كذلك الأراضي الفلسطينية، ويلتقي الرئيس محمود عباس، في وقت لاحق.

وأعلنت وكالة (رويترز)، أن الأمير ويليام​، (الثاني في ترتيب العرش البريطاني)، وصل إسرائيل​، قادمًا من الأردن ضمن جولة شرق أوسطية، في أوّل زيارة رسمية لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى ​إسرائيل​ والأراضي الفلسطينية.

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