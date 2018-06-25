وصول الأمير ويليام إلى تل أبيب في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل الأمير ويليام، إلى تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار جولته الشرق أوسطية، حيث يزور كذلك الأراضي الفلسطينية، ويلتقي الرئيس محمود عباس، في وقت لاحق.وأعلنت وكالة (رويترز)، أن الأمير ويليام​، (الثاني في ترتيب العرش البريطاني)، وصل إسرائيل​، قادمًا من الأردن ضمن جولة شرق أوسطية، في أوّل زيارة رسمية لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى ​إسرائيل​ والأراضي الفلسطينية.