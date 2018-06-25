عربي

جعجع: أهنئ العالم الإسلامي بالسعودية الجديدة

جعجع: أهنئ العالم الإسلامي بالسعودية الجديدة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، موضحاً أن هذا القرار أبعد بكثير من تمكين المرأة التي تشكل صلب المجتمع وعصبه النابض بالحياة.

وأكد جعجع، أن القرار يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة في السعودية مهمة جداً، مشيرًا إلى أن "الدينامية التي انطلقت مع هذا القرار وما سبقه وما سيلحقه ستولد حيوية وتغييرات بنيوية وعميقة داخل المجتمع وستكون كفيلة بنقل المملكة إلى حيث تريدها قيادتها الجديدة ويطمح إليها السعوديون منذ زمن طويل"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (عكاظ) السعودية.

وأضاف: "أعتقد ان انعكاسات هذا التغيير الذي بدأت ترجماته على أرض الواقع ستطال مسألة فهم الإسلام على مستوى العالم الإسلامي ككل، كما ستعيد تصحيح صورته التي حاول البعض تشويهها عن سابق تصور وتصميم. فهنيئا للمملكة بقياداتها الجديدة وهنيئا للعالم الإسلامي بالسعودية الجديدة".

أخبار ذات صلة

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء الرياض

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالستياً في سماء الرياض

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي &#34;عبيدات&#34; محاولة لإسكات الحقيقة

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي "عبيدات" محاولة لإسكات الحقيقة

الهباش: حكومة الاحتلال تسير وفق نهج &#34;من أمن العقاب أساء الأدب&#34;

الهباش: حكومة الاحتلال تسير وفق نهج "من أمن العقاب أساء الأدب"

دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الالكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية

دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الالكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية

عواد: البدء ببناء مستشفى الرئيس عباس بتكلفة تقدّر بـ20 مليون دولار

عواد: البدء ببناء مستشفى الرئيس عباس بتكلفة تقدّر بـ20 مليون دولار

السفير ذياب اللوح يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى &#34;زايد التخصصي‎&#34;

السفير ذياب اللوح يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى "زايد التخصصي‎"

ادعيس يدعو للرباط بالمسجد الإبراهيمي رداً على اقتحام وزير إسرائيلي له

ادعيس يدعو للرباط بالمسجد الإبراهيمي رداً على اقتحام وزير إسرائيلي له

الإعلام: مناهضة التعذيب تبدأ بمحاسبة القتلة

الإعلام: مناهضة التعذيب تبدأ بمحاسبة القتلة

وزيران إسرائيليان يقتحمان الحرم الإبراهيمي بالخليل

وزيران إسرائيليان يقتحمان الحرم الإبراهيمي بالخليل

منوعات

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

هجوم شرس على صاحب أغنية &#34;3 دقات&#34; بسبب سلوكه بعد وفاة والده

هجوم شرس على صاحب أغنية "3 دقات" بسبب سلوكه بعد وفاة والده

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

عربي

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى