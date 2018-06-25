جعجع: أهنئ العالم الإسلامي بالسعودية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، موضحاً أن هذا القرار أبعد بكثير من تمكين المرأة التي تشكل صلب المجتمع وعصبه النابض بالحياة.وأكد جعجع، أن القرار يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة في السعودية مهمة جداً، مشيرًا إلى أن "الدينامية التي انطلقت مع هذا القرار وما سبقه وما سيلحقه ستولد حيوية وتغييرات بنيوية وعميقة داخل المجتمع وستكون كفيلة بنقل المملكة إلى حيث تريدها قيادتها الجديدة ويطمح إليها السعوديون منذ زمن طويل"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (عكاظ) السعودية.وأضاف: "أعتقد ان انعكاسات هذا التغيير الذي بدأت ترجماته على أرض الواقع ستطال مسألة فهم الإسلام على مستوى العالم الإسلامي ككل، كما ستعيد تصحيح صورته التي حاول البعض تشويهها عن سابق تصور وتصميم. فهنيئا للمملكة بقياداتها الجديدة وهنيئا للعالم الإسلامي بالسعودية الجديدة".