شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي "عبيدات" محاولة لإسكات الحقيقة

وزارة الإعلام: محاكمة الصحفي "عبيدات" محاولة لإسكات الحقيقة
الكاتب والصحفي راسم عبيدات
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام، محاكمة الكاتب والصحفي المقدسي راسم عبيدات، بـ"السجن البيتي" 7 أيام، ودفع غرامة مالية، ووضع قيود على عمله ومشاركته في الأنشطة لشهر، انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، المدافعة عن حرية العمل الإعلامي، والضامنة لتوفير الحماية للصحفيين، التي كفلت منع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، وخاصة قرار مجلس الأمن (2222)، واستمرارًا لملاحقة حراس الحقيقة وإسكاتهم.

ودعت وزارة الإعلام، الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة (صحفيين بلا حدود)، وسائر المنظمات والنقابات المدافعة عن  حرية الرأي والإعلام للضغط على الاحتلال، والوقوف بجوار إعلاميينا ومؤسساتنا، وإطلاق سراح الأسرى منهم.

وأكدت أن محاكمة الزميل عبيدات، العضو والمؤسس لرابطة الصحفيين العرب، لا ينفصل عن حملات الاستهداف والعدوان، التي تطال المؤسسات الإعلامية المقدسية والصحفيين في المدينة المحتلة، وتُضيّق الخناق عليهم، وتختلق الذرائع والأكاذيب لتبرير اعتقالهم، ومنعهم من العمل، ومصادرة معداتهم، وإغلاق منابرهم، في وقت تتعرض القدس لحصار وتعسّف وانقلاب أمريكي على القانون الدولي، حوّلها إلى عاصمة لإسرائيل.

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