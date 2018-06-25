الهباش: حكومة الاحتلال تسير وفق نهج "من أمن العقاب أساء الأدب"

رام الله - دنيا الوطندان الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، بشدة إقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، من قبل وزير الاقتصاد الاسرائيلي ايلي كوهين، وتدنيسه بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.وقال الهباش: إن محاولات المؤسسة الحاكمة في اسرائيل لتثبيت واقع جديد في المقدسات الاسلامية في مدينتي القدس والخليل ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح لأنها تقوم على باطل وليس لها اي اساس تاريخي او ديني او قانوني، مضيفا ان عملية التزوير للتاريخ والتراث الحضاري الاسلامي للمقدسات خاصةالحرمين القدسي والابراهيمي الشريفين تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الذي أكد مرارا انهما مكانين مقدسين للمسلمين فقط ولا حق لغير المسلمين فيهما.وأكد الهباش أن استمرار حكومة الاحتلال وعلى أعلى المستويات بهذه الجرائم وتوسيع عمليات الاقتحام للمقدسات الاسلامية في الخليل والقدس يدفع بالجميع نحو الهاوية ويقودنا رويدا رويدا نحو الحرب الدينية التي طالما حذرنا من نارها وآثارها المأساوي التي لن تبقي ولن تذر وسيكتوي بنارها الجميع وستكون دولةالاحتلال أكثر المتضريين منها لا سيما وأنها تمس بعقيدة ملياري مسلم في العالم الذين لن يصمتوا على إهانة قبلتهم الأولى الحرم القدسي الشريف أو مسجد أبينا ابراهيم عليه السلام الذي يعتبر رابع بقعة مقدسة على وجه الأرض حسب العقيدة الاسلامية.وطالب، مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة خاصة منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " الى الدفاع عن القانون الدولي وحماية القرارات الصادرة عنها التي أكدت إسلامية الحرم الابراهيمي الشريف كونه تراث اسلامي خالص للمسلمين فقط ولا حق لغيرهم فيه، مشيرا أن دولة الاحتلال تهين القانون الدولي كل يوم صباح مساء بسبب النفاق الذي تمارسه القوى العظمى في العالم وغض الطرف عن الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته من باب (من أمن العقاب أساء الأدب).ودعا الهباش أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الى التكثيف التواجد في الحرمين القدسي والإبراهيمي الشريفين والرباط فيهما للتصدي لمحاولات تدنيسهما المتواصلة كل يوم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مصرٌ في الدفاع عن المقدسات الاسلامية نيابة عن العالم الاسلامي كافة مطالبا في نفس الوقت كافة المسلمين في العالم الى زيارة المقدسات الاسلامية في فلسطين والرباط فيها جنبا الى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين للتأكيد انها مقدسات اسلامية لا تخص الفلسطينيين وحدهم.