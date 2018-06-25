دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الالكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعرب سفير فلسطين، لدى لبنان أشرف دبور، عن تقديره للدولة اللبنانية، واستجابتها للفصائل الفلسطينية، بإزالة البوابات الالكترونية من مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية.وقال دبور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الاشقاء اللبنانيين حريصون على مصلحة أبناء شعبنا في لبنان، وإنهم يبذلون الجهودللتخفيف من كل الإجراءات الأمنية وتحسين الظروف المعيشية لشعبنا في المخيمات.