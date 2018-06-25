دبور: نشكر لبنان لإزالة البوابات الالكترونية من مداخل المخيمات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب سفير فلسطين، لدى لبنان أشرف دبور، عن تقديره للدولة اللبنانية، واستجابتها للفصائل الفلسطينية، بإزالة البوابات الالكترونية من مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية.
وقال دبور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الاشقاء اللبنانيين حريصون على مصلحة أبناء شعبنا في لبنان، وإنهم يبذلون الجهود
للتخفيف من كل الإجراءات الأمنية وتحسين الظروف المعيشية لشعبنا في المخيمات.
أعرب سفير فلسطين، لدى لبنان أشرف دبور، عن تقديره للدولة اللبنانية، واستجابتها للفصائل الفلسطينية، بإزالة البوابات الالكترونية من مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية.
وقال دبور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الاشقاء اللبنانيين حريصون على مصلحة أبناء شعبنا في لبنان، وإنهم يبذلون الجهود
للتخفيف من كل الإجراءات الأمنية وتحسين الظروف المعيشية لشعبنا في المخيمات.
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