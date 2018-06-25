مجدلاني: سنقدم مشروع قرار للاشتراكية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه سيتم تقديم مشروع قرار في اجتماع الاشتراكية الدولية في جنيف، غداً، يتعلق بمحاسبة إسرائيل على جرائمها الى جانب التأكيد على قرارات أخرى تتصل بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ورفض الإعلان الأميركي بشأن القدس.وأوضح مجدلاني، أن اجتماع الإشتراكية الدولية يأتي تحت عنوان: (الأمن والاستقرار في العالم)، مشيرًا إلى أن ذلك يتأتى من خلال صنع السلام.وشدد على أهمية هذه الاجتماعات، سيما أن الإشتراكية الدولية تضم 180 حزبًا اشتراكيًا في العالم، وأن هذه الأحزاب لديها تأثير قوي في بلدانها، لافتًا إلى أن الأحزاب الفلسطينية تسعى في هذا الاجتماع إلى إيصال الرؤية الفلسطينية حول العملية السياسية وهي العودة الى قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها في مسار سياسي برعاية الامم المتحدة.