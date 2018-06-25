عواد: البدء ببناء مستشفى الرئيس عباس بتكلفة تقدّر بـ20 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة جواد عواد، عن البدء ببناء مستشفى الرئيس محمود عباس، في مدينة حلحول شمال الخليل، خلال الأيام المقبلة، بتكلفة تقدّر بـ 20 مليون دولار.وقال عواد: إن المستشفى الذي سيتسع لمئة سرير يشمل جميع التخصصات، مؤكداً أهمية وجوده في منطقة مكتظة بالسكان، مما يحد من الضغط على مستشفى الخليل الحكومي ويقلل من التحويلات الطبية.إلى ذلك، أعلن وزير الصحة، عن إنشاء أول مستشفى حكومي للتأهيل في قباطية بمحافظة جنين، بتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.