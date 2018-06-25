السفير ذياب اللوح يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى "زايد التخصصي‎"

رام الله - دنيا الوطنأجرى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ذياب اللوح، زيارة تفقدية للجرحى الفلسطينيين، الذين وصلوا من قطاع غزة، وعددهم تسع حالات لتلقى العلاج في مستشفى زايد التخصصي.وترأس السفير اللوح، وفد مؤلف من مستشاري وكوادر سفارة فلسطين بحضور مدير المستشفى د.حازم الفيل، واطمأنوا على استقرار اوضاع الجرحى الصحية والخدمات المقدمة لهم وذويهم حتى يعودون بسلام الى الوطن.إلى ذلك، ثمن الجرحى وذويهم حرص السفارة على التواصل معهم والقيام على رعاية شؤونهم ومرافقيهم، معربين عن جزيل تقديرهم لمصر حكومة وشعبا والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للفلسطينيين.ونقل السفير، تحيات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية للجرحى الفلسطينيين، معتبرًا جراحهم ودمائهم غالية على فلسطين ووسام شرف لكل فلسطيني.كما تقدم ذياب اللوح، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بجزيل الشكر للرئيس السيسي والأجهزة المعنية نظير جهودهم في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.وعبرت السفارة عن جزيل شكرها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية، ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وفتح أبواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير على الفلسطينيين حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام.