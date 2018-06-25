ادعيس يدعو للرباط بالمسجد الإبراهيمي رداً على اقتحام وزير إسرائيلي له

ندد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام ما يسمى وزير الأديان الإسرائيلي "دافيد أوزلاي" للمسجد الإبراهيمي ظهر اليوم الاثنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر ادعيس اقتحام الوزير للمسجد الأقصى اعتداء سافراً على مشاعر المسلمين، ومساً خطيراً بحرمة المسجد ومكانته الدينية لدى المسلمين، بوصفه وقفاً إسلامياً خالصاً، لا يحق لأي كان أن يشاركهم به، رغم ما يفرضه الواقع الحالي من ظلم على هذا المسجد من قبل الاحتلال لأقسام منه، وتقسيمه زمنياً ومكانياً.





وقال ادعيس: إن اقتحام الوزير للإبراهيمي، يأتي في سياق دعم المستوطنين الإرهابيين في تنفيذ مخططاتهم الداعية للسيطرة الكاملة على المسجد بكافة مرافقه، والتعامل معه ككنيس يهودي، كما يأتي للتساوق مع خطواتهم في تدنيس المسجد، كما حدث نهاية الأسبوع الماضي، حين قاموا باقتحامه والغناء فيه، وإدخال كتاب التوراة إلى داخله





وطالب ادعيس، أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وأبناء الخليل على وجه الخصوص، بضرورة الرباط في المسجد لمنع هذه التعديات والاقتحامات التي أصبحت تتزايد بعد شهر رمضان المبارك، والذي شهد تواجداً مهماً وكبيراً لأبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة للبرامج التي نفذتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.





كما طالب ادعيس مؤسسة (يونسكو) بمتابعة ما أعلنت عنه، بأن المسجد جزء من قائمة التراث الثقافي العالمي.

رام الله - دنيا الوطن