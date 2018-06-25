التربية تُمدد استقبال الوثائق المُرفقة مع طلبات التوظيف

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تمديد استقبال الوثائق المرفقة مع طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018/2019 فيما يخص المؤهلات العلمية الإضافية، وشهادات الخبرة، والحالات الخاصة.وأوضحت الوزارة، أن تسليم هذه الوثائق مصدقة حسب الأصول، يتم في أقسام الشؤون الإدارية بمديريات التربية والتعليم العالي في موعد أقصاه يوم الأحد 1/7/2018، وأنه في حالات الخبرة التي يتعذر توثيقها يتم مراجعة الشؤون الإدارية في المديريات.