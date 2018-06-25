الإعلام: لن نُقايض حقوقنا وثوابتنا بالمال الأمريكي

أكدت وزارة الإعلام، أن قيادتنا وشعبنا لن يقايض حقوقه المشروعة، وثوابته المقدسة بالمال والمساعدات الأمريكية وسواها.





وتعتبر الوزارة أن تجميد واشنطن للمساعدات التي تقدمها للسلطة الوطنية بشكل كامل، بعد إقرار قانون ما يسمى (تايلور فورس)، الذي يستهدف رواتب الأسرى والشهداء، إمعانًا في ممارسة الابتزاز السياسي، ومحاولة لتمرير(صفقة القرن) بكل الأساليب الملتوية.





ورأت الوزارة في تزامن قرار البيت الأبيض، مع الهجمة الشرسة على وكالة (أونروا) دليلاً دامغًا على مساعي شطب حقوقنا الوطنية، والمضي في خرق القانون الدولي، والمساومة على ثوابتنا، وتصفية قضيتنا.





وتصف الوزارة، الخطوة الأمريكية المتساوقة مع القوانين العنصرية الإسرائيلية، التي تنهب أموالنا بمناسبة وبدونها، وتواصل سلب عائداتنا الضريبية، وتقدم ذرائع واهية للسرقة العلنية، بأنه تقاسم رخيص للأدوار مع الاحتلال.





وجددت الوزارة التأكيد على أن قانون (تايلور فورس)، الذي يُخلد الضابط الأمريكي، القتيل في يافا عام 2016، يتناسى آلاف الأبرياء من أبناء شعبنا، الذين ارتقوا بدم بارد، وليس آخرهم المُسعفة رزان النجار، والصحافي أحمد أبو حسين، ويقفز عن المتضامنة الأمريكية راشيل كوري، التي دهستها جرافة إسرائيلية في غزة، وهي تمنع بجسدها هدم منزل، كما لا يعينه أمر الطفل محمد أبو خضير، الذي اختطفه وأحرقه مستوطنون وهو حي، شأنه كعائلة دوابشة.

رام الله - دنيا الوطن