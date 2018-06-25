صحيفة: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ اغتيالات لقيادة حماس بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي، يستعد لتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات في صفوف عناصر حركة (حماس) في غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن كشف الجيش الإسرائيلي مساء أمس عن قيام عناصر من حركة حماس، بإعداد وإطلاق البالونات الحارقة من داخل مواقع عسكرية تابعة لحماس قرب السياج الأمني، يُهيئ الأرضية للبدء بتصفيتهم واغتيالهم.وأشارت إلى أن توقيت نشر الجيش هكذا مشاهد ليس صدفة، ولكنه عبارة عن رسالة للرأي العام المحلي والدولي، بأن ما يجري بالجنوب عبارة عن هجمات مدبرة من حماس.وبينت الصحيفة، أن رسالة الجيش بالأمس كانت واضحة، وهي تحذير لحماس من أن فترة ضبط النفس قد انتهت، وأن العنوان واحد وهو حركة حماس، كما أن نشر أسماء متورطين مفترضين بإعداد وإطلاق الطائرات الحارقة، يهيئ الأرضية لاستهدافهم.ونشر جيش الاحتلال أمس الأحد فيديوهات وصور شخصية لمن زعم أنهم نشطاء في حماس، يقومون بإعداد وإطلاق الطائرات والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.