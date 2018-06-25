قراقع: 108 أسرى ملتحقون بالجامعات الفلسطينية و900 أسير سجلوا لامتحانات الثانوية

رام الله - دنيا الوطناعتبر عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن استمرار العملية الأكاديمية والثقافية في سجون الاحتلال، ومثابرة وإصرار الأسرى على مواصلة التعليم الجامعي والثانوي، برغم ظروفهم القاسية والصعبة، هو إنجاز وطني، وتحدٍ لواقع السجن، وإجراءات الاحتلال التعسفية، والتطلع إلى المستقبل والحياة.وأشار قراقع إلى أن عدد الأسرى الملتحقين بالجامعات الفلسطينية خاصة جامعتي القدس المفتوحة وأبو ديس، بلغ 108 أسرى منهم 888 تخصص بكالوريوس و36 ماجستير، فيما سجل لهذا العام 2018 (900) أسير لامتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى الدورات الثقافية والقانونية العديدة، التي يقوم بها الأسرى داخل السجون.وشكر قراقع، وزارة التربية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات، على تعاونهم ودعمهم للعملية التعليمية في السجون، وتمكين الأسرى من مواصلة تعليمهم، وتوفير كل الإمكانيات لإنجاح العملية التعليمية.تصريحات قراقع، جاءت، خلال احتفال جماهيري بتسلم شهادة البكالوريوس تخصص حاسوب لوالدة الأسير محمد زواهرة المحكوم بالسجن المؤبد، ويقضي 16 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أكمل تعليمه داخل السجن في جامعة القدس المفتوحة، وخلال افتتاح جدارية الوفاء للأسرى، وذلك في قرية المعصرة قضاء بيت لحم، بحضور حشد كبير من الشخصيات والمؤسسات الوطنية، ورؤساء البلديات، والأسرى المحررين، وكوادر وأعضاء حركة فتح إقليم بيت لحم.وقام قراقع، ووفد من هيئة الأسرى، وجمعية الأسرى المحررين، ونادي الأسير، بزيارة عائلة الأسير فادي مرتجى، المحكوم بالسجن 16 عاماً في قرية الخضر قضاء بيت لحم.