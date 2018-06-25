شؤون فلسطينية

قراقع: 108 أسرى ملتحقون بالجامعات الفلسطينية و900 أسير سجلوا لامتحانات الثانوية

قراقع: 108 أسرى ملتحقون بالجامعات الفلسطينية و900 أسير سجلوا لامتحانات الثانوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن استمرار العملية الأكاديمية والثقافية في سجون الاحتلال، ومثابرة وإصرار الأسرى على مواصلة التعليم الجامعي والثانوي، برغم ظروفهم القاسية والصعبة، هو إنجاز وطني، وتحدٍ لواقع السجن، وإجراءات الاحتلال التعسفية، والتطلع إلى المستقبل والحياة.

وأشار قراقع إلى أن عدد الأسرى الملتحقين بالجامعات الفلسطينية خاصة جامعتي القدس المفتوحة وأبو ديس، بلغ 108 أسرى منهم 888 تخصص بكالوريوس و36 ماجستير، فيما سجل لهذا العام 2018 (900) أسير لامتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى الدورات الثقافية والقانونية العديدة، التي يقوم بها الأسرى داخل السجون.

وشكر قراقع، وزارة التربية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات، على تعاونهم ودعمهم للعملية التعليمية في السجون، وتمكين الأسرى من مواصلة تعليمهم، وتوفير كل الإمكانيات لإنجاح العملية التعليمية.

تصريحات قراقع، جاءت، خلال احتفال جماهيري بتسلم شهادة البكالوريوس تخصص حاسوب لوالدة الأسير محمد زواهرة المحكوم بالسجن المؤبد، ويقضي 16 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أكمل تعليمه داخل السجن في جامعة القدس المفتوحة، وخلال افتتاح جدارية الوفاء للأسرى، وذلك في قرية المعصرة قضاء بيت لحم، بحضور حشد كبير من الشخصيات والمؤسسات الوطنية، ورؤساء البلديات، والأسرى المحررين، وكوادر وأعضاء حركة فتح إقليم بيت لحم.

وقام قراقع، ووفد من هيئة الأسرى، وجمعية الأسرى المحررين، ونادي الأسير، بزيارة عائلة الأسير فادي مرتجى، المحكوم بالسجن 16 عاماً في قرية الخضر قضاء بيت لحم.

أخبار ذات صلة

التربية تُمدد استقبال الوثائق المُرفقة مع طلبات التوظيف

التربية تُمدد استقبال الوثائق المُرفقة مع طلبات التوظيف

الإعلام: لن نُقايض حقوقنا وثوابتنا بالمال الأمريكي

الإعلام: لن نُقايض حقوقنا وثوابتنا بالمال الأمريكي

ظافر ملحم: الفصائل والمساجد بغزة لا يدفعون فواتير الكهرباء

ظافر ملحم: الفصائل والمساجد بغزة لا يدفعون فواتير الكهرباء

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ اغتيالات لقيادة حماس بغزة

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ اغتيالات لقيادة حماس بغزة

شاهد: كتائب القسام تَنشُر صوراً جديدة لشاليط وتُوجه رسالة لإسرائيل

شاهد: كتائب القسام تَنشُر صوراً جديدة لشاليط وتُوجه رسالة لإسرائيل

إسرائيل: لا جدوى من منع دخول الواقي الذكري لقطاع غزة

إسرائيل: لا جدوى من منع دخول الواقي الذكري لقطاع غزة

وزارة التعليم تُعلن بِدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018‏

وزارة التعليم تُعلن بِدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018‏

صيدم يستقبل طالبات مخترعات سيشاركن في رحلة علمية لتركيا

صيدم يستقبل طالبات مخترعات سيشاركن في رحلة علمية لتركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تُمدد استقبال الوثائق المُرفقة مع طلبات التوظيف

التربية تُمدد استقبال الوثائق المُرفقة مع طلبات التوظيف

الإعلام: لن نُقايض حقوقنا وثوابتنا بالمال الأمريكي

الإعلام: لن نُقايض حقوقنا وثوابتنا بالمال الأمريكي

قراقع: 108 أسرى ملتحقون بالجامعات الفلسطينية و900 أسير سجلوا لامتحانات الثانوية

قراقع: 108 أسرى ملتحقون بالجامعات الفلسطينية و900 أسير سجلوا لامتحانات الثانوية

وزارة التعليم تُعلن بِدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018‏

وزارة التعليم تُعلن بِدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018‏

صيدم يستقبل طالبات مخترعات سيشاركن في رحلة علمية لتركيا

صيدم يستقبل طالبات مخترعات سيشاركن في رحلة علمية لتركيا

الخارجية: الاحتلال يُواصل تدمير حل الدولتين على مرأى ومسمع من العالم

الخارجية: الاحتلال يُواصل تدمير حل الدولتين على مرأى ومسمع من العالم

الحكومة: الشعب الفلسطيني له عنوان وحيد وهو منظمة التحرير

الحكومة: الشعب الفلسطيني له عنوان وحيد وهو منظمة التحرير

مصدر: صرف 6% لعدد من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية

مصدر: صرف 6% لعدد من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية

منوعات

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

سمية الخشاب تدخل المستشفى مرة ثانية سراً

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

كيف تصرفت زينة عاشور مع خبر ارتباط زوجها عمرو دياب بدينا الشربيني؟

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

صور صادمة لمقتل فنان عربي في جريمة مروعة على أيدي مسلحين

هجوم شرس على صاحب أغنية &#34;3 دقات&#34; بسبب سلوكه بعد وفاة والده

هجوم شرس على صاحب أغنية "3 دقات" بسبب سلوكه بعد وفاة والده

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

من هي أول فنانة تقود السيارة في السعودية؟

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

زفاف أسطوري للثري السعودي عمرو زيدان والأميرة الأردنية نور بنت عاصم

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

شذى حسون توضّح حقيقة سُخريتها من إليسا.. والجمهور غير مُقتنع

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

عربي

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة