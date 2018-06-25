شؤون فلسطينية

إسرائيل: لا جدوى من منع دخول الواقي الذكري لقطاع غزة

إسرائيل: لا جدوى من منع دخول الواقي الذكري لقطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن السلطات الإسرائيلية، قررت عدم منع إدخال شحنات مانع الحمل "الكاندوم" لقطاع غزة، رغم استخدامه كبالونات حارقة.

وحسب الصحيفة، فإن قرار عدم المنع جاء بعد إقرار المستويات الأمنية في إسرائيل بأنه لا جدوى من منعها دخول القطاع، فباستطاعة العقل الغزي أن يوجد البديل عنها.

وأوضحت الصحيفة، أن معظم واردات (الواقي الذكري) تدخل القطاع عبر مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وأن آخر شحنة كانت قبل أسبوعين بواقع ثمانية أطنان.

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