صيدم يستقبل طالبات مخترعات سيشاركن في رحلة علمية لتركيا

استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمقر الوزارة، اليوم، الاثنين، الطالبات الفائزات في مسابقة ماراثون (استغلاب) للإبداع العلمي الذي تنفذه مؤسسة أصوات للتنمية بالشراكة مع وزارة التربية؛ حيث ستشارك الطالبات في رحلة علمية للجمهورية التركية، وسيعرضن مشاريعهن المبدعة بمجالات الطاقة والأعشاب الطبية على مجلس الأعمال الفلسطيني في اسطنبول.





وحضر اللقاء، مدير عام العلاقات العامة والدولية، نديم سامي، ومدير عام النشاطات الطلابية، صادق الخضور، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية، نيفين مصلح، ومدير عام (أصوات)، إبراهيم مبارك، ومشرف الفيزياء بمديرية تربية بيت لحم، رائد أحمد، والمعلمات سمر سليم وريم قمصية ونجوان طه.





ومشاريع الطالبات هي: مشروع (لأوراق الزيتون حكاية) للطالبتين رؤى غسان ورغد منير من مدرسة بنات دار صلاح الثانوية بمديرية بيت لحم، ويهدف إلى إنتاج مستحضرات تجميل طبيعية من مستخلص أوراق الزيتون الفلسطيني، والمشروع الثاني هو (شمسي مكيفي) للطالبتين دانية عدنان وزينة وليد من مدرسة بنات العبيدية الثانوية بمديرية بيت لحم، ويهدف إلى ابتكار نظام تبريد للسيارة المتوقفة في فصل الصيف، وهو يعمل بالطاقة الشمسية المتجددة، أما المشروع الثالث فهو (نورك من مطبك) للطالبتين سجود زبون ورند طارق من مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية؛ ويهدف إلى الحصول على طاقة نظيفة مستدامة ومجانية.





وفي هذا السياق، عبر صيدم عن فخره بهذه الإبداعات والاختراعات، التي تبرهن على تميز الفلسطيني دائماً، مشدداً على أهمية عرض هذه المشاريع بشكل فعال؛ لما لمثل هذه الرحلات من أهمية في إبراز الإبداع الفلسطيني على المستوى الدولي، مؤكداً دعم الوزارة لأي إنجاز معرفي يحقق التطور لفلسطين





ودعا صيدم الطالبات إلى ضرورة الاستمرار بمزيد من الأفكار الإبداعية وتطويرها وتطبيقها عملياً والعمل على إنشاء شركات طلابية للاستمرار بهذه الإبداعات، معبراً في ذات الوقت عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة أصوات ودورها في تنفيذ البرامج التي تستقطب المبدعين.





من جهته، قدم مبارك شكره للوزير صيدم لرعايته واهتمامه الدائم بدعم الإبداع والمبدعين؛ والشكر لأسرة الوزارة من الإدارات العامة ذات العلاقة، ولمديرية التربية والتعليم العالي في بيت لحم، مشدداً على العلاقة المميزة مع وزارة التربية ومساندة (أصوات) لجهود الوزارة التطويرية.

رام الله - دنيا الوطن