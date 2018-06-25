شؤون فلسطينية

الأحمد: التوافق مع الحكومة على حل ملف رواتب الموظفين بغزة قريباً

الأحمد: التوافق مع الحكومة على حل ملف رواتب الموظفين بغزة قريباً
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أنه اقترب حل ملف خصومات رواتب الموظفين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك تم بعد التوافق مع الحكومة الحكومة، عبر اللجنة العليا المشكلة حديثاً؛ لمتابعة ملف إنهاء الانقسام الداخلي.

جاء ذلك، خلال لقاء صحفي، نُظم اليوم الاثنين، حيث تناول الأحمد ملف الرواتب، والتحركات الأمريكية في المنطقة للتسويق لما يعرف إعلامياً بـ (صفقة القرن)، مشدداً على أن الفلسطينيين سيفشلون الصفقة.

وقال الأحمد: "القيادة الفلسطينية على اتصال مباشر مع كل الأطراف العربية، التي أكدت بشكل مباشر في أحاديث منفصلة مع الرئيس محمود عباس، خلال الأيام الماضية، أن الموقف العربي واضح لجهة عدم القبول بأي حل لا يضمن الحقوق الفلسطينية، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

ولفت الأحمد النظر إلى الارتدادات الخطيرة لـ (صفقة القرن) على المشهد الفلسطيني برمته، كما تحدث عن ظروف ومحاولات تنفيذ هذه الصفقة في السر والعلن.

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