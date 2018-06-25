الحكومة: الشعب الفلسطيني له عنوان وحيد وهو منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنأكدت حكومة الوفاق الوطني، على أن الشعب العربي الفلسطيني له عنوان واحد وحيد، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تمثلها القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن أية محاولات لتجاوز قيادة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ المعاصر، كان مصيرها الزوال، والموت المحقق، ولن تكون المحاولات الأمريكية- الإسرائيلية الحالية في هذا الإطار (أشدّ تأثيراً) من سابقاتها، ولذلك فقد انكشف عنها الغطاء سريعاً، وما تم تصويره على أنه (جبل شاهق) نشاهده اليوم، ينتهي إلى حجر صغير، قابل للتفتت والذوبان.وأضاف المتحدث الرسمي: بأن ما راهنت عليه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب هو (التهديد الصوتي بأخذِ القيادة الفلسطينية بالصّيحةِ والأهوالِ الرهيبة )، ولكن مواجهة القيادة الفلسطينية الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال، بالرفض القاطع والصريح، قلب كافة الحسابات لدى واشنطن وتل أبيب.وتابع المتحدث الرسمي: بأن استمرار بنيامين نتنياهو في اللجوء إلى نشر الإشاعات والتسريبات الكاذبة، حول دعم الأشقاء العرب (صفقة القرن) والرضى عن الإعلان الأمريكي بأن القدس عاصمة للاحتلال، وتصوير العالم العربي، وكأنه حصان هرم يلهث خلف نتنياهو، كل ذلك، يأتي للتغطية على الرائحة التي بدأت تنبعث من جثة (صفقة القرن).وأكد المتحدث الرسمي على أن محاولات (النفاذ إلى الوعي الفلسطيني) من خلال (صناعة خدع تدمير سينمائي) لصورة القيادة، وللمحيط القومي الطبيعي، لن ينطلي على أبناء شعبنا الذي يُعرف بعمق تجربته ولا على قيادته، التي واجهت على مدى سنوات طويلة كافة التقلبات، وتصدت لجميع أنواع المحن.