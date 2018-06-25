شؤون فلسطينية

ضبط 76 طن منتجات غير وطنية وإحالة تُجار للنيابة الشهر الماضي

ضبط 76 طن منتجات غير وطنية وإحالة تُجار للنيابة الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية قرابة 76 طناً من المنتجات والسلع الغذائية، أغلبها غير وطنية، وما قيمته 60 ألف شيكل من منتجات المستوطنات خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك، بأنها أحالت 129 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، وعدم الالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، وذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 727 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 5960 محلاً تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 427 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 109 إخطارات واستدعاءات بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 78 شكوى، وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها، تنوعت بين الأغذية، والتبغ والمشروبات، والزيوت النباتية والحيوانية والمواد الكيميائية، مشيداً بالتعاون المشترك ما بين الجهات الرقابية المختلفة.

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