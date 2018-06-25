شؤون فلسطينية

الرئيس عباس سيحضُر المباراة النهائية لكأس العالم في مونديال روسيا 2018

الرئيس عباس سيحضُر المباراة النهائية لكأس العالم في مونديال روسيا 2018
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب: إن الرئيس محمود عباس، سيحضر المباراة النهائية في مونديال كأس العالم 2018 في روسيا مع عدد من رؤساء وزعماء العالم، بناءً على دعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني أنفانتينو.

وأكد الرجوب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن الرئيس عباس، سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء تواجده في روسيا، وسيتم بحث العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات.

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