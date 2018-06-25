قوات الاحتلال تجرّف مشاتل ومنشآت في حزما شمال شرق القدس





وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ومنعت المواطنين من التوجه إلى مساجد البلدة لأداء صلاة الفجر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



يذكر، أن الاحتلال استولى منذ العام 1967 على معظم أراضي البلدة، لصالح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وشق طرق تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية؛ في الوقت الذي تم إخراج البلدة عن مركز مدينة القدس بجدار الضم والتوسع العنصري، ووضع بوابة حديدية على مدخل البلدة؛ للتحكم بدخول وخروج السكان.





رام الله - دنيا الوطنجرّفت آليات وطواقم تابعة لسلطات الاحتلال، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم الاثنين، عدداً من المشاتل والمنشآت الزراعية على الشارع الرئيسي في بلدة حزما شمال شرق القدس، بحجة عدم الترخيص.