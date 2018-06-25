عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحراسة من قوات الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنوقال شهود عيان: "إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة، مروراً من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول إلى منطقة باب الرحمة، فضلاً عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل الانطلاق، والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة".من جهة ثانية، أوقفت قوات الاحتلال، مزارعاً داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادته خارج المسجد من جهة باب حطة.