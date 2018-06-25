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الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني يُزيل البوابات الإلكترونية عن مداخل المخيمات الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنها أزالت البوابات الإلكترونية الموضوعة على مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية.

وقال الجيش، في بيان صحفي، الاثنين: "شعوراً من قيادة الجيش بمعاناة الشعب الفلسطيني في لبنان، خاصة القاطنين داخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وتماشياً مع الخطة الموضوعة للحفاظ على الأمن داخلها من قبل هذه القيادة، وبعد سلسلة اتصالات ولقاءات، أثمرت تعاوناً إيجابياً مع الحريصين على أمن سكان المخيمات، تعلن قيادة الجيش، أنها قد أزالت البوابات الإلكترونية الموضوعة على مداخل المخيمين".

وأكد البيان، أن "التدابير المتخذة ليست ضد الشعب الفلسطيني، بل لمواجهة خطر مجموعة من الإرهابيين، الذين يشكلون عبئاً على أهالي المخيمات خاصة، وعلى اللبنانيين عامة".

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