شؤون فلسطينية

المالكي يكشف طبيعة الموقف العربي من جولة كوشنير و(صفقة القرن)

المالكي يكشف طبيعة الموقف العربي من جولة كوشنير و(صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير الشؤون الخارجية، رياض المالكي، وجود أي ضغوط عربية، تمارس على القيادة حول موقفها الرافض لما تسمى (صفقة القرن)، مؤكداً أن الموقف العربي ثابت، ويقوم على القبول بكل شيء يقبله الجانب الفلسطيني، ورفض ما نرفضه.

وقال المالكي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين: إن فشل جولة مبعوثي الرئيس الأمريكي الحالية، انعكس في التصريحات الاستفزازاية، التي صدرت عن جاريد كوشنير، وحاول فيها توجيه اللوم للقيادة الفلسطينية، وتحميلها المسؤولية عن فشل جهود إحياء عملية السلام.

وأعلن المالكي عن استمرار التحركات الفلسطينية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تحركات دبلوماسية وقانونية بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، مشدداً على أهمية هذه التحركات، خصوصاً على صعيد المؤسسات القانونية، كونها تحمل في طياتها آليات مُلزمة للتنفيذ.

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