43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

رام الله - دنيا الوطنتمكنت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، من التوجه فجر اليوم الاثنين؛ لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن (نفحة) عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).وأوضحت سهير زقوت، الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 43 من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم 15 طفلاً، تمكنوا من زيارة 23 معتقلاً من أبنائهم في سجن (نفحة).