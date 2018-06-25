شؤون فلسطينية

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، من التوجه فجر اليوم الاثنين؛ لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن (نفحة) عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).

وأوضحت سهير زقوت، الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 43 من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم 15 طفلاً، تمكنوا من زيارة 23 معتقلاً من أبنائهم في سجن (نفحة).

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