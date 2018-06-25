43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، من التوجه فجر اليوم الاثنين؛ لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن (نفحة) عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).
وأوضحت سهير زقوت، الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 43 من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم 15 طفلاً، تمكنوا من زيارة 23 معتقلاً من أبنائهم في سجن (نفحة).
تمكنت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة، من التوجه فجر اليوم الاثنين؛ لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن (نفحة) عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).
وأوضحت سهير زقوت، الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 43 من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم 15 طفلاً، تمكنوا من زيارة 23 معتقلاً من أبنائهم في سجن (نفحة).
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