صحيفة: دول عربية وافقت على تخطي الرئيس عباس بـ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

زعمت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن مسؤولين كبار من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سلموا المسؤولين الأمريكيين رسائل تفيد، بأن الدول العربية المعتدلة، لن تمنع الإدارة الأمريكية من تقديم خطة السلام، حتى بدون موافقة الرئيس محمود عباس.



وقالت الصحيفة، إنها علمت من كبار المسؤولين في القاهرة وعمان، أن مقابلة المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر مع صحيفة (القدس) الفلسطينية، التي انتقد فيها بشدة تعامل رئيس السلطة الفلسطينية مع خطة السلام، وقال إن واشنطن مستعدة للعمل معه، ولكن إذا استمر في الرفض، فسيتم عرض الخطة على الجمهور الفلسطيني، من خلال تجاوزه هو ورجاله- تمت بمعرفة وموافقة قادة الدول العربية، الذين اجتمع معهم كوشنر وغرينبلات الأسبوع الماضي.ونقلت الصحيفة، عن مصدر مصري، لم تسمه، إن مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تجمع على أن محور الدول العربية المعتدلة لن يعترض على عرض الخطة من "فوق رأس أبو مازن"؛ إلا أن المسؤول المصري، أكد أن المبعوثين الأمريكيين قد سمعا في الدول العربية رسالة موحدة مفادها أن "الدول العربية لن تمد يدها للإضرار بنوعية حياة الفلسطينيين بسبب السلوك الاستراتيجي الخاطئ لأبو مازن ورجاله، وتم التوضيح لهما بأن الفلسطينيين يستحقون دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".وحسب الصحيفة، قال المصدر المصري: إن كوشنر وافق على مطلب الدول العربية، وأوضح خلال اجتماعاته مع الرئيس السيسي، والملك عبد الله، أن الشعب الفلسطيني لن يتضرر إذا تم عرض خطة السلام الإقليمية، بدون أبو مازن وقيادة رام الله.