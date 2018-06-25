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العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حيد العبادي، رئيس الوزراء العراقي عن إجراءات سريعة، وعمليات نوعية للقضاء على خلايا تنظيم الدولة، التي تحاول القيام ببعض الهجمات خارج المدن.

وقال العبادي، خلال ترأسه اجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخبارية: "الضربات الموجعة التي تم توجيهها لقيادات تنظيم الدولة في سوريا من قبل قواتنا البطلة، جعلتهم يلجؤون إلى عمليات قطاع طرق لئيمة ضد المدنيين، ولكننا لهم بالمرصاد حتى القضاء عليهم بالكامل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إن الأزمات التي تحصل في العراق، لن تؤثر على قوة الدولة وتماسكها، حتى تجاوز تحدي الإرهاب".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وخطط تأمين الطرق والجهد الاستخباري للقضاء على العناصر المسلحة.

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