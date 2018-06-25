بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

لقي عشرات المسلحين مصرعهم اليوم الاثنين، خلال صد الجيش السوري هجوماً لـ (جبهة النصرة) بدعم من سلاح الجو الروسي، على عدة بلدات جنوب سوريا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.





وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له اليوم الاثنين، "إن مسلحي (جبهة النصرة) شنوا هجوماً ضد بلدات بجنوب سوريا "سبق أن انضوت طواعياً تحت لواء السلطة الشرعية، لكن الجيش السوري بالتعاون مع تشكيلات من الجيش الحر، وبدعم من سلاح الجو الروسي، تمكن من صد هذا الهجوم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان: "إن العملية، أدت إلى مقتل 70 مسلحاً، وتدمير ثلاث مدرعات و14 سيارة رباعية الدفع لهم، بينما لم تتكبد القوات السورية أي خسائر.



وذكر مركز المصالحة، أن بلدة التبة في درعا، انتقلت طواعية تحت سيطرة القوات الحكومية، ليبلغ بذلك عدد بلدات المحافظة التي انضوت تحت لواء الحكومة السورية 12 بلدة.



رام الله - دنيا الوطن