عريقات: كوشنير حاول تسويق بضاعة نتنياهو القديمة بعلب جديدة وجولته باءت بالفشل

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات: إن جولة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير في المنطقة باءت بالفشل، لافتاً إلى أن كوشنير حاول تسويق بضاعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القديمة بعلب جديدة.





وأضاف عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين: "لم يجد كوشنير معه سوى نتنياهو، فيما أكدت له كل الدول العربية التي زارها على الموقف الفلسطيني بأنه لا حل ولا أمن ولا استقرار، دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية".





وفي سياق منفصل، أوضح عريقات، أن زيارة الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، مرحب بها، وسيلتقي الرئيس محمود عباس يوم بعد غد الأربعاء.

وأضاف عريقات: "إننا حاولنا أكثر من مرة مع بريطانيا، كي تعتذر عما لحق بالشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور المشؤوم، وتتحمل مسؤولياتها في ذلك، لكن ما نحاول عمله الآن ينصب على أن تكون بريطانيا في الجانب الصحيح من التاريخ من خلال العمل على بناء أكبر جبهة ممكنة مقابل صفعة القرن الأمريكية".



رام الله - دنيا الوطنوأشاد عريقات، بتصريحات الأمير وليام، حول القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، موضحاً أنها تصريحات واقعية وسياسية وحقيقية، وتعكس ما أجمع عليه العالم بأسره عدا الموقف الجديد والمدان والمرفوض للإدارة الأمريكية.وحول اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أوضح عريقات، أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم، سيبحث توزيع دوائر المنظمة، وتنظيمها، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة.