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انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا
رام الله - دنيا الوطن
انتشل خفر السواحل الليبي، مئات المهاجرين الأفارقة، ضمن عمليات عدة، الأحد، كانوا يستغلون قوارب مطاطية للعبور إلى أوروبا.

وقال مسؤولون وشاهد عيان، في قاعدة بحرية، لوكالة (رويترز): "إن خفر السواحل انتشل 948 مهاجراً أفريقياً".

وبهذه العمليات يرتفع عدد المهاجرين إلى نحو 2000 مهاجر، يشكل الأفارقة سوادهم الأعظم، وكانوا متوجهين إلى إيطاليا، قبل أن تتم إعادتهم إلى ليبيا، منذ الأسبوع الماضي.

ويعد الساحل الغربي لليبيا، هو نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر، والذين يحاولون الوصول لأوروبا.

وانخفض عدد محاولات العبور بشكل حاد منذ تموز/ يوليو 2017، عندما طردت جماعة مسلحة تجار بشر من أحد مراكز التهريب بعد صفقة دعمتها إيطاليا.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية: "إن خفر السواحل انتشل المهاجرين غير الشرعيين في مجموعات مختلفة مشيراً إلى أن العدد في المجموعة الأولى بلغ 97 في قارب مطاطي، أما المجموعة الثانية فكانت مؤلفة من 361 مهاجراً في قاربين مطاطيين".

وأضاف: "إن المجموعة الثانية نقلت إلى بلدة الخمس، وأنها شملت 110 من النساء و70 طفلاً".

وقال شاهد راقب عملية وصول سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل، في قاعدة أبو ستة البحرية: "إن مجموعة ثالثة شملت 490 مهاجراً قبض عليهم قبالة بلدة القرة بوللي، وكان بينهم 75 امرأة و20 طفلاً".

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