خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة

رام الله - دنيا الوطنتكبدت جماعات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عقبة مران بمحافظة صعدة، مع استمرار تقدم العمليات العسكرية، فيما تقوم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، بتضييق الخناق على المتمردين في الحديدة.وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقتل 41 عنصراً تابعاً للحوثيين في عقبة مران بمحافظة صعدة شمالي البلاد.وأوضح التحالف العربي، أنه تم استهداف عناصر الحوثيين في عقبة مران وتم تدمير عرباتهم ومعداتهم، وأن من بين القتلى ثمانية عناصر قيادية من حزب الله اللبناني، وسبعة مسلحين آخرين.قتلى حوثيون بالحديدةوفي الحديدة، أفاد مراسل (سكاي نيوز) بمقتل 15 عنصراً من الجماعات خلال اشتباكات مع ألوية العمالقة في منطقتي الفازة والجاح.وأوضح أن غارة للتحالف العربي، استهدف آليات لجماعات الحوثي في منطقة العباسي بمديرية بيت الفقيه.ويأتي ذلك بينما تتابع القوات اليمنية المشتركة عمليات التمشيط في الساحل الغربي لقطع طرق إمداد جماعات الحوثي بعد نجاحها في السيطرة على مطار الحديدة الأسبوع الماضي.من جانب آخر، دفعت الحالة الهيسترية للجماعات الحوثية لممارسة انتهاكات بحق المدنيين في الحديدة وأيضاً بحق مقاتليها.فالعشرات من المقاتلين الحوثيين يرفضون العودة إلى ساحة المعركة، الأمر الذي دفع الجماعات إلى تنفيذ عمليات اغتيال بحق البعض منهم.ووفق مصادر ميدانية فإن أحدث هذه العمليات تمثلت بقتل أحد العناصر في مديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار، بعد أن رفض العودة إلى جبهة الساحل الغربي.ولم يكتف الحوثيون بذلك، فهددوا المشايخ والشخصيات القبلية والاجتماعية في ذمار بالاعتقال والتصفية في حال التقاعس عن تجنيد مقاتلين.وزادت الانتهاكات بعد أن ظهرت خسائر الحوثي الفادحة، ففي أخر إحصائية، أفادت مصادر يمنية بأن نحو ألف من عناصر الحوثي قتلوا منذ بدء معركة تحرير الحديدة، من بينهم قيادات عسكرية.