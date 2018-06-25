حماس تُردُّ على تحذيرات جبريل الرجوب بشأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

رد القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الاثنين، على الرسالة التي وجهها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لحركته، حول التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل في غزة.







وقال أبو زهري، في تغريدة له على (تويتر)، إن"الذين يحذرون حماس من التورط في الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال، عليهم أن يتطهروا أولاً من عار الشراكة الأمنية مع الاحتلال".



وأضاف أبو زهري، أن "حماس حركة وطنية، ولن تتورط فيما تورط فيه هؤلاء"، وفقاً له.