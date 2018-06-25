دولي

في أول خطاب بعد الفوز.. أردوغان: سأكون خادماً للشعب لا سيداً عليه

في أول خطاب بعد الفوز.. أردوغان: سأكون خادماً للشعب لا سيداً عليه
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول خطاب له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التركية، إنه سيكون خادماً للشعب التركي لا سيداً عليه، لافتاً إلى أن هذا ما أقره الناخبون بمنحه أكثر من 52% من أصواتهم في الانتخابات التي جرت الأحد.

جاء ذلك، في تصريح أدلى به أردوغان للصحفيين بعد إلقائه التحية لحشد من أنصاره في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة أنقرة، ليلة الأحد/ الاثنين.

وأضاف أردوغان: "خلال 20 عاماً بدءاً من رئاستي لبلدية اسطنبول، ومروراً بقيادة حكومات متعاقبة، وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، لم أسعَ لأكون سيداً على الشعب بل خادماً له".

وتابع: "شعبي يدرك تلك الحقيقة، وهذا مصدر حبه لي، وبدا ذلك جلياً من خلال نسبة تصويت فاقت 52%".

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