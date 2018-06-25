(خضوري) تُشغّل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب

قامت كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) بتشغيل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب، وهي الأولى من نوعها وطنياً التي تستخدم هذه التقنية، والأولى عالمياً التي تنفذ على أرض الواقع خارج المختبرات العلمية.





وجاءت تلك الخطوة بالتعاون مع جامعة IHE Delft الهولندية ضمن مشاريع التعاون الأكاديمي الفلسطيني الهولندي في مجال المياه، باشراف مدير المشروع، وعميد كلية العلوم وتكنولوجيا الزراعية، د. تحسين سياعرة، ود. سائد الخياط، المحاضر في كلية علوم وتكنولوجيا الزراعة، وبيتر فاندريستين من جامعة IHE Delft الهولندية.





من جهته أشار د. سياعرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول وطرق غير تقليدية لمعالجة أزمة المياه التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، نظراً لاستفادته من 15% فقط من مصادر المياه، في نطاق اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتطويعه لخدمة المجتمع المحلي وحل مشاكله.





وأوضح، أن استخدام الطحالب في تنقية المياه، يقلل التكلفة التشغيلية للمشروع؛ نظراً لتوفيرها الأكسجين، وإزالة المغذيات كغاز النيتروجين والفسفور، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستخدام الكتلة الحيوية لإنتاج الغاز والسماد الطبيعي، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد دراسة إعادة استخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، بالإضافة إلى تكثيف الأبحاث الإجرائية المستقبلية حول إمكانية استخدامها في مجالات أخرى تبعاً لجودة المياه الناتجة.





وثمن د. سياعرة الشراكة مع جامعة IHE Delft نظراً لخبرتها الطويلة في مجال معالجة المياه، مشيراً إلى دور المشروع في تعزيز هذه الشراكة وفتح المجال أمام تشغيل وحدات أخرى في المحطة.





يذكر، أن المشروع هو واحد من ثلاثة مشاريع، حصلت عليها كلية علوم وتكنولوجيا الزراعة في الجامعة من أصل عشرة مشاريع على مستوى الجامعات الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن