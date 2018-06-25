شؤون فلسطينية

(خضوري) تُشغّل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب

(خضوري) تُشغّل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب
رام الله - دنيا الوطن
قامت كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) بتشغيل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب، وهي الأولى من نوعها وطنياً التي تستخدم هذه التقنية، والأولى عالمياً التي تنفذ على أرض الواقع خارج المختبرات العلمية.

وجاءت تلك الخطوة بالتعاون مع جامعة IHE Delft الهولندية ضمن مشاريع التعاون الأكاديمي الفلسطيني الهولندي في مجال المياه، باشراف مدير المشروع، وعميد كلية العلوم وتكنولوجيا الزراعية، د. تحسين سياعرة، ود. سائد الخياط، المحاضر في كلية علوم وتكنولوجيا الزراعة، وبيتر فاندريستين من جامعة IHE Delft الهولندية. 

من جهته أشار د. سياعرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول وطرق غير تقليدية لمعالجة أزمة المياه التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، نظراً لاستفادته من 15% فقط من مصادر المياه، في نطاق اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتطويعه لخدمة المجتمع المحلي وحل مشاكله.

وأوضح، أن استخدام الطحالب في تنقية المياه، يقلل التكلفة التشغيلية للمشروع؛ نظراً لتوفيرها الأكسجين، وإزالة المغذيات كغاز النيتروجين والفسفور، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستخدام الكتلة الحيوية لإنتاج الغاز والسماد الطبيعي، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد دراسة إعادة استخدام المياه المعالجة في ري المزروعات، بالإضافة إلى تكثيف الأبحاث الإجرائية المستقبلية حول إمكانية استخدامها في مجالات أخرى تبعاً لجودة المياه الناتجة.

وثمن د. سياعرة الشراكة مع جامعة IHE Delft نظراً لخبرتها الطويلة في مجال معالجة المياه، مشيراً إلى دور المشروع في تعزيز هذه الشراكة وفتح المجال أمام تشغيل وحدات أخرى في المحطة. 

يذكر، أن المشروع هو واحد من ثلاثة مشاريع، حصلت عليها كلية علوم وتكنولوجيا الزراعة في الجامعة من أصل عشرة مشاريع على مستوى الجامعات الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

المالكي يكشف طبيعة الموقف العربي من جولة كوشنير و(صفقة القرن)

المالكي يكشف طبيعة الموقف العربي من جولة كوشنير و(صفقة القرن)

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عريقات: كوشنير حاول تسويق بضاعة نتنياهو القديمة بعلب جديدة وجولته باءت بالفشل

عريقات: كوشنير حاول تسويق بضاعة نتنياهو القديمة بعلب جديدة وجولته باءت بالفشل

حماس تُردُّ على تحذيرات جبريل الرجوب بشأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل

حماس تُردُّ على تحذيرات جبريل الرجوب بشأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل

الانتخابات التركية الغزية.. &#34; القرعة تتباهى بشعر بنت أختها&#34;

الانتخابات التركية الغزية.. " القرعة تتباهى بشعر بنت أختها"

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

(خضوري) تُشغّل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب

(خضوري) تُشغّل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب

زوارق الاحتلال تُلاحق مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر مدينة غزة

زوارق الاحتلال تُلاحق مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر مدينة غزة

الإحصاء والنقد: 442.1 مليون دولار عجز الحساب الجاري في الربع الأول

الإحصاء والنقد: 442.1 مليون دولار عجز الحساب الجاري في الربع الأول

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

منوعات

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

بعد ملابس &#34;لوشي&#34; الفاضحة.. قناة &#34;سودانية 24&#34; تتخذ هذا الإجراء

بعد ملابس "لوشي" الفاضحة.. قناة "سودانية 24" تتخذ هذا الإجراء

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هذا ما فعله محمد عبده بـ&#34;بنات الرياض&#34;... وجمهور الرجال &#34;يعترض&#34;

هذا ما فعله محمد عبده بـ"بنات الرياض"... وجمهور الرجال "يعترض"

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

انتشار خبر وفاة &#34;أم محمود&#34; كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

انتشار خبر وفاة "أم محمود" كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

عربي

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة