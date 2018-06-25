الزعنون: توجه لعقد المجلس المركزي بعد منتصف الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً؛ لمناقشة عدة ملفات، أبرزها: عقد المجلس المركزي.



وقال رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، إن موضوع عقد المجلس المركزي، سيطرح أمام اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها، لافتًأ إلى أن موعد انعقاده سيُحدد عبر التنفيذية.وكشف الزعنون، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن وجود توجه لعقد المجلس المركزي بعد 15 تموز/يوليو المقبل.وأكد الزعنون، على أهمية انعقاد المجلس المركزي؛ من أجل إكمال النواقص التي لم يستطع المجلس الوطني التعرض إليها؛ بسبب ضيق الوقت.وشدد الزعنون، على ضرورة الوقوف كالسد أمام محاولات التأثير على الدول العربية من قبل الإدارة الأمريكية، منوهاً إلى أن القيادة الفلسطينية مطمئنة لموقف الدول العربية التي يزورها مبعوثي ترامب، بأنه لن يتغير عن مقررات قمة الظهران.