لهذا السبب مكث كوشنير وغرينبلات ليلة أخرى في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللاه) الإسرائيلي: إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص جاريد كوشنير، ومبعوثه للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اضطرا للمكوث أول أمس السبت ليلة أخرى في إسرائيل، بسبب خلل فني في مروحيتهم العسكرية.



وحسب الموقع الإسرائيلي، فقد كان من المفترض، أن يغادر الاثنان إسرائيل ليلة أول أمس السبت، بعد انتهاء لقائهما مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ إلا أنه في منتصف الليلة الماضية تم اكتشاف خلل فني في طائرتهما العسكرية الخاصة، التي تجولا بها في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي اضطرهما للمكوث ليلة أخرى في إسرائيل.وأضاف الموقع: "اضطر الاثنان لمغادرة إسرائيل على متن طائرة خاصة من شركة إسرائيلية، ظهر أمس الأحد، والعودة للولايات المتحدة الأمريكية".ويشار إلى أن كوشنر وغريبنلات، قد أجريا خلال الأسبوع الماضي سلسلة زيارات للأردن ومصر والسعودية وقطر وإسرائيل، كجزء من التجهيزات والاستعدادات لعرض الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.