شؤون فلسطينية

شركة يونانية تفاوض السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز (غزة مارين)

شركة يونانية تفاوض السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز (غزة مارين)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (ذا ماكر) الإسرائيلي، عن مفاوضات تجريها شركة "أنيرجيان اليونانية"، التي طورت مستودعي الغاز الإسرائيليين "كريش وتنين"، مع السلطة الفلسطينية؛ لتطوير مستودع الغاز في عرض بحر غزة.

وحسب الموقع الإسرائيلي، فإن المباحثات تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تَحمل الشركة مسؤولية تطوير المستودع الفلسطيني.

وأشار الموقع، إلى أنه تم إطلاع وزارة الطاقة الإسرائيلية على تفاصيل المباحثات والمفاوضات التي أجرتها الشركة مع السلطة الفلسطينية، حيث أن هذه الخطوة تستدعي موافقة ومصادقة الحكومة الإسرائيلية عليها.

وأوضح الموقع، من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية فإنها تفضل وصل مستودع الغاز الفلسطيني بإسرائيل في منطقة عسقلان، ومن ثم يتم نقله من هناك إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيمنح القيادة الإسرائيلية القدرة على السيطرة على الغاز الذي سيتم تزويده لقطاع غزة، بما في ذلك استغلال الأمر كأداة ضغط إسرائيلية في المساومات الأمنية والسياسية.

ولفت الموقع، إلى أن الحكومة، كانت قد ناقشت بديلاً آخر في الماضي، تمثل في وصل مستودع الغاز الفلسطيني بالعريش، ومن ثم يتم نقله من هناك إلى قطاع غزة.

ونوه إلى أن قضية مستودع الغاز الفلسطيني في أولويات نقاشات الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة جداً، حيث أن مستودع الغاز الفلسطيني يقع قبالة شواطئ قطاع غزة، وهو يعتبر مستودع صغير يصل حجمه إلى 30-40 BCM، إلا أن ما يميزه أنه ليس عميقاً جداً في قاع البحر، الأمر الذي يجعل بالإمكان إكمال بنائه وتطويره خلال ثلاث سنوات فقط، كما أن الغاز المستخرج من المستودع، سيساعد في تشغيل محطة الكهرباء في غزة التي تعمل على السولار.

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

المالكي يكشف طبيعة الموقف العربي من جولة كوشنير و(صفقة القرن)

المالكي يكشف طبيعة الموقف العربي من جولة كوشنير و(صفقة القرن)

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عريقات: كوشنير حاول تسويق بضاعة نتنياهو القديمة بعلب جديدة وجولته باءت بالفشل

عريقات: كوشنير حاول تسويق بضاعة نتنياهو القديمة بعلب جديدة وجولته باءت بالفشل

حماس تُردُّ على تحذيرات جبريل الرجوب بشأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل

حماس تُردُّ على تحذيرات جبريل الرجوب بشأن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل

الانتخابات التركية الغزية.. &#34; القرعة تتباهى بشعر بنت أختها&#34;

الانتخابات التركية الغزية.. " القرعة تتباهى بشعر بنت أختها"

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

جنود الاحتلال يطلقون النار على شبان عند السياج الحدودي شرقي غزة

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

43 من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

(خضوري) تُشغّل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب

(خضوري) تُشغّل وحدة معالجة المياه العادمة باستخدام الطحالب

زوارق الاحتلال تُلاحق مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر مدينة غزة

زوارق الاحتلال تُلاحق مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر مدينة غزة

الإحصاء والنقد: 442.1 مليون دولار عجز الحساب الجاري في الربع الأول

الإحصاء والنقد: 442.1 مليون دولار عجز الحساب الجاري في الربع الأول

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

منوعات

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

هل هناك قرابة بين محمد صلاح وعلي ربيع؟

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

أحلام تضع للسعوديات بعض إرشادات القيادة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

ممثلة كويتية تتزوج للمرة الرابعة

بعد ملابس &#34;لوشي&#34; الفاضحة.. قناة &#34;سودانية 24&#34; تتخذ هذا الإجراء

بعد ملابس "لوشي" الفاضحة.. قناة "سودانية 24" تتخذ هذا الإجراء

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

وعد تغضب مٌواطناتها السعوديات بنصائحها عن الملابس المحتشمة والقيادة

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

أبناء وأحفاد النجوم يُكملون المسيرة ويخطفون الأنظار على شاشة رمضان

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هل أحب فارس رحومة هيفاء وهبي حقاً خارج المسلسل؟

هذا ما فعله محمد عبده بـ&#34;بنات الرياض&#34;... وجمهور الرجال &#34;يعترض&#34;

هذا ما فعله محمد عبده بـ"بنات الرياض"... وجمهور الرجال "يعترض"

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

مقتل فنانة تركية بالرصاص في ملهى ليلي

انتشار خبر وفاة &#34;أم محمود&#34; كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

انتشار خبر وفاة "أم محمود" كالنار في الهشيم ومكتبها يُوضح

عربي

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

العبادي: هناك إجراءات سريعة للقضاء على خلايا تنظيم الدولة

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

بدعم روسي.. الجيش السوري يَصُد هجوما للنصرة جنوب سوريا ويُوقع قتلى

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

انتشال مئات المهاجرين في يوم واحد بليبيا

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة

خسائر فادحة للحوثيين بصعدة وتضييق الخناق بالحديدة