نفايات مصر وغزة البلاستيكية تغزو الشواطئ الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عكا أون لاين) المختص في الشأن الإسرائيلي: إن بحثاً جديداً أعدته جامعة حيفا بالتعاون مع مركز "روفين الأكاديمي" وجمعية "أيكو أوشن"، أظهر بأن الشواطئ الجنوبية لإسرائيل مليئة بالنفايات، التي تطفوا على سطح البحر، بما في ذلك النفايات البلاستيكية التي زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.



وحسب البحث الإسرائيلي، فإن هذه النفايات تأتي من الشواطئ الفلسطينية، وشواطئ الدول، والمناطق المجاورة لإسرائيل، بما في ذلك مصر وقطاع غزة.