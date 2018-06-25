شؤون فلسطينية

إدارة ترامب تُجمد المساعدات للسلطة الفلسطينية وتضع أربعة شروط لعودتها

إدارة ترامب تُجمد المساعدات للسلطة الفلسطينية وتضع أربعة شروط لعودتها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تلفزيون (i24NEWS) الإسرائيلي، مساء الأحد، عن قرار للولايات المتحدة، يتعلق بالمساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية.

وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية، جمدت بشكل كامل المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن واشنطن بانتظار مراجعة هذه المساعدات.

وأضاف التلفزيون الإسرائيلي، أن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون (تايلور فورس)، والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال تنفيذهم هجمات.

وأوضح، أن الأوامر تقضي بأن المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة "التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر" سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية، نفذت أربعة شروط وهي: توقفها عن دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ "خطوات موثوقة" لايقاف ما أسمته "الإرهاب الفلسطيني"، و"الإدانة العلنية" والتحقيق في أعمال العنف.

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