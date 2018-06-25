شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء، يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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