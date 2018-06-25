(أونروا): الحكومة العُمانية تتبرع بمساعدات نقدية لـ 1669 أسرة فقيرة بغزة



وعلّق السيد عاصم أبو شاويش، مدير برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية على ذلك قائلا: "هذا التبرع العُماني السنوي يجلب بصيصاً من الأمل إلى أفقر اللاجئين وأكثرهم ضعفاً في قطاع غزة. يأتي هذا الدعم الهام في وقتٍ يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون فقرًا متزايدًا ونقصًا في الفرص، في حين أن الاقتصاد المحلي والبنية التحتية العامة على حافة الانهيار".

وأضاف: "نحن ممتنون لهذه المساهمة السخية من الحكومة العُمانية وعلى دعمهم المستمر لأفقر الفقراء منذ عام 2009".

منذ عام 2009، توفر حكومة سلطنة عُمان مساعدات نقدية بشكل سنوي للأسر الفلسطينية اللاجئة عبر (أونروا) في الأردن ولبنان وغزة.



رام الله - دنيا الوطنتمكنّت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بفضل التبرع السخي من حكومة سلطنة عُمان، من توزيع مساعدات نقدية على 1,669 أسرة فقيرة تعيش على أقل من 1.74 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم في غزة. حيث حصلت كل أسرة من الأسر البالغ عددها 1,669 أسرة على مبلغ 200 دولار.