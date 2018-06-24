وزير الصحة يتفقد سير العمل في مجمع فلسطين الطبي

تفقد وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، سير العمل في مجمع فلسطين الطبي، حيث قام بزيارة تفقدية مفاجأة لعدد من المرافق والأقسام فيه.

كما استمع وزير الصحة الى ملاحظات المواطنين والمرضى، حيث قام بزيارة عدد منهم داخل أقسام المستشفى وأطمئن على سير العمل بما يتعلق بعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

من جانبه شدد وزير الصحة على أنه سيأخذ بملاحظات الطاقم الطبي، والمواطنين، والمرضى، واعداً بإتخاذ إجراءات إدارية شاملة وسريعة من شأنها الحفاظ على النظافة العامة، ورفع مستوى الخدمات الفندقية.





رام الله - دنيا الوطنوشملت الجولة أقسام الطوارئ، والولادة، والعظام، والجراحة العامة، وعدد أخر من الأقسام، حيث إستمع الى ملاحظات الطواقم الطبية والتمريضية بما يتعلق بخدمة المرضى، والنظافة العامة، إضافة الى الخدمات الفندقية التي يقدمها المجمع للمرضى المدخلين الى المستشفى لتلقي العلاج.