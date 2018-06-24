شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني: الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ضمانة السلام بالمنطقة

المجلس الوطني الفلسطيني: الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ضمانة السلام بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكة بالحقوق الوطنية  الثابتة في العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم الأحد رفضه لأية طروحات أو خطط لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي من كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس  التي اعترفت بها الجمعية العامة للامم المحتدة عام 2012، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم حسب القرار 194.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن الجولات الامريكية خاصة،  التي تشهدها المنطقة والتي تحاول  تمرير صفقات  او خطط او مشاريع لحل القضية الفلسطينية لا تسنتد الى المرجعات الدولية التي  اقرتها الامم المتحدة ومؤسساتها، لن يكتب لها النجاح، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الرئيس محمود عباس هو العنوان الذي يواجه هذه المخططات ويتصدى لها، وأن اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هما ضمانة الأمن والسلام في المنطقة.

ورفض المجلس الوطني الفلسطيني كل المحاولات والخطط التي يحاول البعض ترويحها والتي تهدف للتعامل مع قطاع غزة الجزء الاصيل من اراضي الدولة الفلسطينية ومعاناة اهله الصابرين بوصفها قضية انسانية، مضيفا أنها ستبوء بالفشل، مؤكدا أن الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول الوحيد عن استمرار حصار ومعاناة الاهل في قطاع غزة .

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